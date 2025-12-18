Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом

В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
На ВДНХ открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория
В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»
Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр
Москва возглавила рейтинг внутреннего туризма России в 2025 году
Руперт Гринт и Дейзи Ридли снимутся в картине «Эбенезер: Рождественская песнь» с Джонни Деппом
Джульетта Льюис превращается в стул в трейлере фильма «By Design»
В Японии более 500 человек пришли на похороны кошки-смотрительницы железнодорожной станции
Дети режиссера Роба Райнера впервые прокомментировали смерть родителей
«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»
Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп
Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили
Маколей Калкин не согласился, что «Крепкий орешек» — рождественский фильм
В Китае ребенок случайно сломал экспонат стоимостью 320 тыс. долларов
«Я не смотрю свои фильмы»: Леонардо Ди Каприо заявил, что никогда не смотрел «Титаник»
Звезда «Хамнета» Джейкоби Джуп сыграет в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара»
Хакеры утверждают, что взломали Pornhub, и угрожают опубликовать данные премиум-пользователей
Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
Warner Bros. Discovery планирует отказаться от предложения Paramount в пользу Netflix
Госдума запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта
Шоураннер «Бриджертонов»: книга про Бенедикта — самая простая для экранизации
В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину Колец»
В России обсуждается перевод банковских уведомлений в Max
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
«Camp Rock 3» обновит саундтрек: в фильме будут рок, кантри и песня в духе Бруно Марса
Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фэннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»

Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом

Фото: Legendary Entertainment

Стриминговый сервис Apple TV и кинокомпания Legendary Entertainment объявили о расширении популярной киновселенной Monsterverse (в которую входят «Годзилла» и «Конг»).

Новым проектом станет спин-офф сериал о молодости полковника Ли Шоу, роль которого вновь исполнит Уайатт Расселл. Шоу будет приквелом к уже выходящему на Apple TV сериалу «Монарх: Наследие монстров».

Действие развернется в 1984 году и расскажет о секретной миссии американского оперативника Шоу, который должен предотвратить попытку СССР использовать нового гигантского Титана для изменения хода холодной войны.

«Зрители по всему миру не могут насытиться фильмом „Монарх: Наследие монстров“ с момента его глобального дебюта, и мы не можем дождаться, чтобы выпустить новые захватывающие истории, над которыми работали Джоби и вся команда актеров и создателей», — сказал Морган Ванделл, глава международного развития Apple TV.

