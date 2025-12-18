Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом

Стриминговый сервис Apple TV и кинокомпания Legendary Entertainment объявили о расширении популярной киновселенной Monsterverse (в которую входят «Годзилла» и «Конг»).
Новым проектом станет спин-офф сериал о молодости полковника Ли Шоу, роль которого вновь исполнит Уайатт Расселл. Шоу будет приквелом к уже выходящему на Apple TV сериалу «Монарх: Наследие монстров».
Действие развернется в 1984 году и расскажет о секретной миссии американского оперативника Шоу, который должен предотвратить попытку СССР использовать нового гигантского Титана для изменения хода холодной войны.
«Зрители по всему миру не могут насытиться фильмом „Монарх: Наследие монстров“ с момента его глобального дебюта, и мы не можем дождаться, чтобы выпустить новые захватывающие истории, над которыми работали Джоби и вся команда актеров и создателей», — сказал Морган Ванделл, глава международного развития Apple TV.