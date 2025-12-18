Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом

«Зрители по всему миру не могут насытиться фильмом „Монарх: Наследие монстров“ с момента его глобального дебюта, и мы не можем дождаться, чтобы выпустить новые захватывающие истории, над которыми работали Джоби и вся команда актеров и создателей», — сказал Морган Ванделл, глава международного развития Apple TV.