В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»

В Китае мультфильм «Зверополис-2» не только побил кассовый рекорд, но и спровоцировал среди молодежи интерес к покупке настоящих ядовитых змей. Об этом пишет CNN.
21-летний Ци Вэйхао из провинции Цзянси стал одним из тех, кто после выхода фильма приобрел за 1850 юаней (21 тыс. рублей) крайне ядовитую змею необычного синего окраса — индонезийскую куфию.
Он объяснил свой поступок симпатией к новому персонажу мультфильма — змею Гэри, чей образ помог изменить восприятие таких питомцев. «Владельцы рептилий в Китае давно сталкиваются с предрассудками. Многие считают, что у нас странный вкус. Я надеюсь, Гэри поможет улучшить этот имидж», — рассказал он.
После премьеры мультфильма на китайских торговых площадках вырос спрос и цены на синих индонезийских куфий. К концу 2024 года более 17 млн человек в стране стали владеть экзотическими питомцами, причем более 60% из них — представители поколения Z.
Растущий спрос на опасных змей вызвал серьезную озабоченность властей и СМИ. Издание The Beijing News предупредило, что реальная ядовитая змея — это не безобидная «модная игрушка», а ее побег может привести к угрозе общественной безопасности.