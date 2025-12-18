В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма

На ВДНХ открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория
В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»
Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом
Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр
Москва возглавила рейтинг внутреннего туризма России в 2025 году
Руперт Гринт и Дейзи Ридли снимутся в картине «Эбенезер: Рождественская песнь» с Джонни Деппом
Джульетта Льюис превращается в стул в трейлере фильма «By Design»
В Японии более 500 человек пришли на похороны кошки-смотрительницы железнодорожной станции
Дети режиссера Роба Райнера впервые прокомментировали смерть родителей
«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»
Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп
Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили
Маколей Калкин не согласился, что «Крепкий орешек» — рождественский фильм
В Китае ребенок случайно сломал экспонат стоимостью 320 тыс. долларов
«Я не смотрю свои фильмы»: Леонардо Ди Каприо заявил, что никогда не смотрел «Титаник»
Звезда «Хамнета» Джейкоби Джуп сыграет в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара»
Хакеры утверждают, что взломали Pornhub, и угрожают опубликовать данные премиум-пользователей
Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
Warner Bros. Discovery планирует отказаться от предложения Paramount в пользу Netflix
Госдума запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта
Шоураннер «Бриджертонов»: книга про Бенедикта — самая простая для экранизации
В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину Колец»
В России обсуждается перевод банковских уведомлений в Max
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
«Camp Rock 3» обновит саундтрек: в фильме будут рок, кантри и песня в духе Бруно Марса
Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фэннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»

В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма

Фото: Valerie/Unsplash

В Греции одни из самых редких морских млекопитающих в мире, средиземноморские тюлени-монахи, вынуждены искать убежища в морских пещерах. Об этом пишет The Guardian.

Причиной этому стал рост нерегулируемого туризма. Тюлени, которые из-за беспокойства со стороны человека уже вынуждены были покинуть открытые пляжи и переселиться в пещеры, теперь теряют и эти последние убежища.

Особенно остро проблема стоит на островке Формикула в Ионическом море, который стал популярным местом для любителей дикой природы. По словам морского биолога Жоана Гонсальво, если несколько лет назад здесь ежедневно наблюдали группы тюленей, то сегодня увидеть даже одну особь уже большая удача.

Туристы на лодках часто нарушают границы охраняемых зон, заплывают в пещеры, где самки оставляют детенышей, что нередко приводит к гибели потомства. Для решения проблемы этим летом вокруг Формикулы была установлена 200-метровая запретная зона, а также запущена национальная просветительская кампания.

В октябре премьер-министр Греции подтвердил планы по созданию двух новых крупных морских охраняемых районов. Однако, как отмечают экологи, главная сложность заключается в обеспечении соблюдения этих правил. Во многих охраняемых зонах нет постоянных патрулей, а процесс привлечения к ответственности нарушителей через портовую полицию слишком громоздок и неэффективен.

Средиземноморский тюлень-монах — один из самых крупных тюленей в мире. При длине до 2,8 метра и весе более 300 кг это млекопитающее является символом природного наследия Греции, где обитает около половины его мировой популяции (примерно 500 особей).
 

Расскажите друзьям