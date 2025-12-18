Тим Бертон создал обложку для нового альбома A$AP Rocky

Рэпер A$AP Rocky объявил о скором выходе своего четвертого студийного альбома «Don’t Be Dumb». Премьера запланирована на 16 января.
Обложку к альбому нарисовал режиссер и художник Тим Бертон, который сейчас работает над третьим сезоном сериала «Уэнсдей» в качестве исполнительного продюсера.
Вместе с альбомом рэпер выпустит сопроводительный фильм, детали которого пока не раскрываются. Релиз ленты состоится в ближайшее время. «Спасибо Тиму Бертону за помощь в создании этого фильма! Скоро», — написал A$AP Rocky в своих соцсетях.
Последний альбом рэпера «Testing» увидел свет в 2018 году. Тот релиз ознаменовал творческий эксперимент, в котором Rocky отошел от привычного клауд-рэпа в сторону более психоделического и экспериментального звучания, сотрудничая с такими артистами, как Фрэнк Оушен, Кид Кади и Skepta.