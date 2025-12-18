МГПУ закрывает непедагогические направления, чтобы сосредоточиться на подготовке учителей

В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма
Появились новые кадры из «Марти Великолепного» с Тимоте Шаламе
В России разрешат покупку алкоголя и сигарет по Max наравне с паспортом
Джойс планирует уничтожение Векны в новом отрывке из 2-й части 5-го сезона «Очень странных дел»
Россияне назвали самые привлекательные для трудоустройства компании в стране
Тим Бертон создал обложку для нового альбома A$AP Rocky
На ВДНХ открылась первая в России публичная энтомологическая лаборатория
В Китае вырос спрос на опасных экзотических змей после выхода «Зверополиса-2»
Apple TV и Legendary запускают приквел к «Монарх: Наследие монстров» с Уайаттом Расселлом
Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр
Москва возглавила рейтинг внутреннего туризма России в 2025 году
Руперт Гринт и Дейзи Ридли снимутся в картине «Эбенезер: Рождественская песнь» с Джонни Деппом
Джульетта Льюис превращается в стул в трейлере фильма «By Design»
В Японии более 500 человек пришли на похороны кошки-смотрительницы железнодорожной станции
Дети режиссера Роба Райнера впервые прокомментировали смерть родителей
«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»
Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп
Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили
Маколей Калкин не согласился, что «Крепкий орешек» — рождественский фильм
В Китае ребенок случайно сломал экспонат стоимостью 320 тыс. долларов
«Я не смотрю свои фильмы»: Леонардо Ди Каприо заявил, что никогда не смотрел «Титаник»
Звезда «Хамнета» Джейкоби Джуп сыграет в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара»
Хакеры утверждают, что взломали Pornhub, и угрожают опубликовать данные премиум-пользователей
Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
Warner Bros. Discovery планирует отказаться от предложения Paramount в пользу Netflix
Госдума запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта

МГПУ закрывает непедагогические направления, чтобы сосредоточиться на подготовке учителей

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Московский городской педагогический университет (МГПУ) объявил о поэтапном закрытии программ, не связанных с педагогикой. Об этом говорится в телеграм-канале вуза.

Такое решение было принято учредителем МГПУ — правительством Москвы. Оно объясняется необходимостью сконцентрировать все ресурсы вуза на подготовке квалифицированных педагогов для столичных школ.

Реорганизация университета начнется с 1 сентября 2026 года. Студенты протестуют против изменений, так как им не дадут доучиться по выбранным направлениям, не связанным с педагогикой. Всех их переведут в другие вузы, например, обучающихся по специальностям «Реклама и связи с общественностью», «Дизайн среды» и «Социология» отправят в РГГУ, РАНХиГС и другие.

Перевод будет осуществляться целыми группами, при этом для обучающихся на платной основе сохранится действующая стоимость. Если в новом вузе цена окажется выше, разницу покроет бюджет Москвы. Студентам также не придется сдавать дополнительные экзамены или академическую разницу. Исключение составят только выпускники четвертых курсов, которые смогут завершить обучение в МГПУ.

В комментариях под постом вуза студенты стали задаваться вопросом, почему нельзя было просто прекратить набор на непрофильные специальности с нового учебного года, позволив уже поступившим доучиться в привычных условиях.
 

Расскажите друзьям