МГПУ закрывает непедагогические направления, чтобы сосредоточиться на подготовке учителей

Реорганизация университета начнется с 1 сентября 2026 года. Студенты протестуют против изменений, так как им не дадут доучиться по выбранным направлениям, не связанным с педагогикой. Всех их переведут в другие вузы, например, обучающихся по специальностям «Реклама и связи с общественностью», «Дизайн среды» и «Социология» отправят в РГГУ, РАНХиГС и другие.