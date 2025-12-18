«Индиана Джонс» и «Парк Юрского периода»: россияне назвали любимые фильмы Стивена Спилберга

Kion и Zigmund.Online ко дню рождения Стивена Спилберга провели опрос, который показал, как вымышленные вселенные помогают зрителям справляться с тревогой и информационной перегрузкой.
Почти треть респондентов (27,6%) признались, что используют жанр фэнтези как способ уйти от стресса и давления новостей. Абсолютным лидером среди киновселенных, близких аудитории, стал мир «Гарри Поттера» (его выбрали 42,9% опрошенных). На втором месте расположился «Властелин Колец» (23,8%), а третью позицию заняли «Хроники Нарнии» (9,5%).
Любовь к масштабным вымышленным мирам отразилась и в предпочтениях в фильмографии Стивена Спилберга. Зрители ценят в его творчестве именно долгоиграющие франшизы, с которыми они взрослеют.
Любимым блокбастером режиссера стал «Индиана Джонс» (28,3%), за которым следуют классический «Парк Юрского периода» (18,3%) и более современная фантастика «Первому игроку приготовиться» (16,7%).
Говоря о творчестве Спилберга в целом, зрители чаще всего отмечали грандиозный масштаб и визуал (29,7%), чувство приключения (23%) и характерную смесь реальности и фантазии (16,2%).
Согласно исследованию, основной причиной популярности фэнтези является дефицит волшебства в реальной жизни. Почти половина зрителей (45,2%) признается, что после просмотра такого кино им хочется еще глубже погрузиться в другой мир. Психологи объясняют это тем, что фантастические сюжеты помогают переживать сильные эмоции и тревожные сценарии безопасно, а предсказуемый хеппи-энд дает ощущение контроля.