В Москве начал курсировать новогодний поезд метро

В Московском метрополитене запустили новогодний «Номерной» состав, говорится на сайте Mos.ru.



Он курсирует на Замоскворецкой линии. Снаружи вагоны оформили в зимних цветах. Внутри поезд украшают еловые ветки, игрушечные шары и гирлянды.



Праздничное оформление появилось также на станциях метро. Например, на «Трубной» установили фигуры в виде елочных игрушек, коробок с подарками, снеговиков, колокольчиков, а также световые шары. На «Маяковской» и «Мичуринском проспекте» оборудовали праздничные фотозоны.



Недавно в Москве появились костровые зоны, где можно согреться. Их разместили в парках «Фили», «Ходынское поле», «Сокольники», зоне отдыха «Покровский берег» и парке Горького как часть проекта «Зима в Москве». Они открыты ежедневно до 13 февраля.