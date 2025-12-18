Умер нидерландский хореограф Ханс ван Манен, возглавлявший на протяжении долгих лет Национальный балет Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба труппы.
Ван Манену было 93 года. Он считается одним из самых влиятельных и выдающихся хореографов Европы. За свою карьеру ван Манен создал более 150 постановок, объединяющих классические и современные техники танца.
Ван Манена называли «балетным Мондрианом» и «Версаче танца». «Его международная известность сделала его одним из важнейших послов голландского искусства», — отметили в Национальном театре оперы и балета Нидерландов.
Ханс ван Манен родился в 1932 году в Амстелвене. Свой путь в театре он начал в послевоенном Амстердаме на позиции помощника гримера. В 1951 году он попал в труппу Сони Гаскелл, а год спустя — в Национальный балет Нидерландов под руководством Франсуазы Адре. В 1955 году он представил свою первую постановку.
В 1959 году ван Манен перехал в Париж и вступил в труппу Les Ballets de Paris Ролана Пети. В 1960 году он вернулся в Нидерланды и стал работать в Нидерландском танцевальном театре. В 1973 году он стал хореографом Национального балета, в 1988-м вновь возглавил Нидерландский танцевальный театр, в 2005-м — вновь Национальный балет Нидерландов.
Он оставался в должности старшего хореографа Национального балета Нидерландов вплоть до своей смерти. Для обеих трупп ван Манен создавал спектакли в собственном неповторимом стиле: его ключевыми элементами были ясность структуры, утонченная простота и отказ от излишней декоративности.
Ван Манен завоевал признание сперва в Нидерландах и Германии, а затем и по всему миру. Его работы можно увидеть в исполнении сотен трупп, в том числе в Штутгарте, Берлине, Вене, Цюрихе, Париже, Хьюстоне. Постановки хореографа демонстрировали также на сцене петербургского Мариинского театра и Большого театра в Москве.