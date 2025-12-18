Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
В Греции редкие тюлени-монахи прячутся в пещерах из‑за массового туризма

Самая дорогая квартира в Москве продается за 9,4 млрд рублей

Самая дорогая квартира на столичном рынке недвижимости продается за 9,4 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости Недвижимость» со ссылкой на данные агентств элитной недвижимости и витрин объявлений.

Квартира с самым высоким ценником находится в клубном доме на Остоженке в Хамовниках. Это пентхаус на 918 квадратных метров с просторными мастер-спальнями, гостиными с зимним садом и дровяными каминами, винотекой, домашним кинотеатром, фитнес-зоной, спа и террасами с панорамными видами.

На второй строчке пентхаус площадью 782 «квадрата» в клубном доме между Пречистенской набережной и Остоженкой. Он выставлен на продажу за 8,2 млрд рублей. В числе особенностей жилья ― огромная терраса, винная комната, бар и три камина. Тройку лидеров замыкает пентхаус на 767 «квадратов» в Крестовоздвиженском переулке, за который просят 4,6 млрд рублей. 

Эксперт NF Group Андрей Соловьев отметил, что последние два года цены на первичном рынке элитного жилья в Москве обновляют исторические максимумы. Средневзвешенная цена квадратного метра в люксовых новостройках достигла 3,127 млн рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. 

При этом число сделок на рынке сохранилось на уровне прошлого года ― всего за 2025-й продано 127 квартир уровня де-люкс, добавили в «Intermark Городская недвижимость».

