США приостанавливает лотерею грин-карт после случаев массовой стрельбы

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о приостановке лотереи грин-карт.
Такое решение было принято из-за связи программы с подозреваемым в недавних массовых расстрелах в Университете Брауна и Массачусетском технологическом институте (MIT), произошедших в декабре 2025 года.
По заявлению министра внутренней безопасности Кристи Ноем, этот человек никогда не должен был попасть в США. «По указанию президента [США Дональда] Трампа я немедленно приказываю USCIS приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы», — написала она в своих соцсетях.
13 декабря 2025 года вооруженный нападавший открыл огонь в Университете Брауна, убив двух студентов. Спустя два дня в Бруклине был застрелен профессор физики MIT Нуну Гомеш Лорейру. Полиция заявила, что эти преступления связаны. После пятидневной масштабной операции подозреваемый в стрельбе по имени Клаудио Невис Валенти был найден мертвым. Власти утверждают, что он въехал в США именно по визе, выигранной в лотерее.
Программа Diversity Visa была учреждена для увеличения этнического разнообразия среди иммигрантов. Она ежегодно разыгрывает до 55 тыс. виз среди жителей стран с исторически низким уровнем иммиграции в США, преимущественно из Африки, Восточной Европы и некоторых частей Азии.
Победители лотереи должны затем пройти строгие проверки на соответствие образовательным или профессиональным требованиям, а также проверку безопасности. Так, для отбора на 2025 год было подано около 20 млн заявок, из которых выбрали около 131 тыс. человек.