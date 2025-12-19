Hogwarts Legacy разошлась тиражом в 40 млн, став одной из самых успешных игр в истории

Hogwarts Legacy, вышедшая в феврале 2023 года, стала одним из главных игровых бестселлеров. Общее количество проданных копий превысило 40 млн.
Это позволило проекту обогнать такие тайтлы, как The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Cyberpunk 2077, Elden Ring и классический тетрис, а также приблизиться к показателям Stardew Valley (41 млн) и Call of Duty: Black Ops III (43 млн).
Успех игры произошел на фоне первоначального бойкота со стороны части игроков и изданий, связанного с высказываниями автора вселенной «Гарри Поттер» Дж.К.Роулинг.
Несмотря на это, продажи Hogwarts Legacy достигли рекорда — более 12 млн копий за первые две недели, — и она стала самой продаваемой игрой 2023 года с результатом свыше 22 млн.
Сейчас будущее франшизы под вопросом из-за корпоративных изменений. Ранее стало известно, что разработчики отменили плановое крупное дополнение (DLC), чтобы сфокусироваться на создании сиквела.
Первоначально игра должна была развиваться параллельно с новым сериалом по «Гарри Поттеру» от HBO, премьера которого ожидается в 2027 году. Однако после поглощения медиахолдинга Warner Bros. Discovery компанией Netflix за 82,7 млрд долларов планы стали неопределенными.