Hogwarts Legacy разошлась тиражом в 40 млн, став одной из самых успешных игр в истории

В США зумеры все чаще смотрят фильмы в кинотеатрах. Посещаемость выросла на 25%
Госдума приняла закон, позволяющий вводить в Москве платные зоны для проезда машин
Сэди Синк показала костюм и парики своей героини из «Очень странных дел»
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт после случаев массовой стрельбы
Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» возглавит экранизацию с игрушками Лабубу
Джессика Честейн крутит роман с молодым танцовщиком в трейлере драмы «Мечты» Мишеля Франко
Джейсон Айзекс снимется в сериале по Tomb Raider
Декабрь 2025-го станет одним из самых малоснежных в Москве в XXI веке
Вышел тизер фильма «Digger» Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Продажи средств от похмелья в России стали рекордными за четыре года
Выход последнего фильма Роба Райнера отложили на неопределенный срок
Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи обзавелся первым тизером и датой премьеры
Самая дорогая квартира в Москве продается за 9,4 млрд рублей
«Все честно» Райана Мерфи стал худшим сериалом 2025 года по версии Metacritic
Сына Роба Райнера, обвиненного в убийстве родителей, в суде будет защищать адвокат Харви Вайнштейна
Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Леди Гага рассказала, что сейчас записывает новую музыку
Вышел тизер-трейлер «Amarga Navidad» — нового фильма Педро Альмодовара
Хоррор «Другие» с Николь Кидман выйдет в повторный прокат в России
Тимоте Шаламе сравнил борьбу за «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек» с Mortal Kombat
Разработчики Silent Hill рассматривают Россию как место действия для будущих игр
Российский турпоток в Таиланд в 2025 году превысил рекорд 2013 года
В Москве начал курсировать новогодний поезд метро
Тейлор Свифт выступает с Сабриной Карпентер в тизере 3-го и 4-го эпизодов «Конца эры»
Джиган может сыграть Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты» от ТНТ
Кевин Спейси впервые после «Карточного домика» вернется на ТВ в итальянском комедийном сериале
В Госдуме приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх
Обнять березу, сплести кокон и затеряться в сенях: в Музее Москвы открылась выставка-ретрит

Hogwarts Legacy разошлась тиражом в 40 млн, став одной из самых успешных игр в истории

Фото: Warner Bros. Discovery

Hogwarts Legacy, вышедшая в феврале 2023 года, стала одним из главных игровых бестселлеров. Общее количество проданных копий превысило 40 млн.

Это позволило проекту обогнать такие тайтлы, как The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Cyberpunk 2077, Elden Ring и классический тетрис, а также приблизиться к показателям Stardew Valley (41 млн) и Call of Duty: Black Ops III (43 млн).

Успех игры произошел на фоне первоначального бойкота со стороны части игроков и изданий, связанного с высказываниями автора вселенной «Гарри Поттер» Дж.К.Роулинг.

Несмотря на это, продажи Hogwarts Legacy достигли рекорда — более 12 млн копий за первые две недели, — и она стала самой продаваемой игрой 2023 года с результатом свыше 22 млн.

Сейчас будущее франшизы под вопросом из-за корпоративных изменений. Ранее стало известно, что разработчики отменили плановое крупное дополнение (DLC), чтобы сфокусироваться на создании сиквела.

Первоначально игра должна была развиваться параллельно с новым сериалом по «Гарри Поттеру» от HBO, премьера которого ожидается в 2027 году. Однако после поглощения медиахолдинга Warner Bros. Discovery компанией Netflix за 82,7 млрд долларов планы стали неопределенными.
 

Расскажите друзьям