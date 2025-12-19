Артисты из «Уральских пельменей» вступились за ДК «Химмаш» в Екатеринбурге

В США зумеры все чаще смотрят фильмы в кинотеатрах. Посещаемость выросла на 25%
Wildberries запустил платформу экспресс-доставки еды
Мэттью МакКонахи и Зои Салдана сыграют в романтическом фильме «Позитано»
Трамп анонсировал Патриотические игры. В них примут участие по юноше и девушке из каждого штата
Погружение в киносны в локализованном трейлере «Воскрешения» Би Ганя
Hogwarts Legacy разошлась тиражом в 40 млн, став одной из самых успешных игр в истории
Госдума приняла закон, позволяющий вводить в Москве платные зоны для проезда машин
Сэди Синк показала костюм и парики своей героини из «Очень странных дел»
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт после случаев массовой стрельбы
Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» возглавит экранизацию с игрушками Лабубу
Джессика Честейн крутит роман с молодым танцовщиком в трейлере драмы «Мечты» Мишеля Франко
Джейсон Айзекс снимется в сериале по Tomb Raider
Декабрь 2025-го станет одним из самых малоснежных в Москве в XXI веке
Вышел тизер фильма «Digger» Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Продажи средств от похмелья в России стали рекордными за четыре года
Выход последнего фильма Роба Райнера отложили на неопределенный срок
Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи обзавелся первым тизером и датой премьеры
Самая дорогая квартира в Москве продается за 9,4 млрд рублей
«Все честно» Райана Мерфи стал худшим сериалом 2025 года по версии Metacritic
Сына Роба Райнера, обвиненного в убийстве родителей, в суде будет защищать адвокат Харви Вайнштейна
Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Леди Гага рассказала, что сейчас записывает новую музыку
Вышел тизер-трейлер «Amarga Navidad» — нового фильма Педро Альмодовара
Хоррор «Другие» с Николь Кидман выйдет в повторный прокат в России
Тимоте Шаламе сравнил борьбу за «Грэмми» в категории «Лучший саундтрек» с Mortal Kombat
Разработчики Silent Hill рассматривают Россию как место действия для будущих игр
Российский турпоток в Таиланд в 2025 году превысил рекорд 2013 года
В Москве начал курсировать новогодний поезд метро

Артисты из «Уральских пельменей» вступились за ДК «Химмаш» в Екатеринбурге

Фото: Yellow, Black & White

Артисты Андрей Рожков и Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» призвали спасти Дом культуры «Химмаш» в Екатеринбурге, который готовят к сносу. Об этом пишет «Подъем».

В обращении Рожков назвал здание уникальной концертной площадкой на 700 мест и подчеркнул важность сохранения таких центров для детского творчества.

«Мы все вышли из подобных ДК и понимаем, как важно сохранить для наших детей возможность заниматься творчеством! Помогите спасти уникальный Дворец культуры», — сказал он.

В администрации Екатеринбурга отметили, что здание находится в частной собственности (AVS Group экс-депутата Валерия Савельева). Переговоры о передаче ДК городу в последние годы заходили в тупик из-за неприемлемых для сторон условий обмена.

Собственник в свою очередь заявил, что восстановление прежнего ДК не планируется. Вместо этого участок будет включен в программу комплексного развития территории. На месте исторического здания застройщик планирует возвести жилой комплекс, но с обязательным условием: в него будут встроены современные помещения для детского творчества, спорта и танцев, включая студию звукозаписи. После строительства эти площади будут переданы муниципалитету.

По словам представителя собственника, это решение было согласовано с общественниками, а проектировщики уже получили техническое задание от департамента культуры. Владельцы выразили удивление позицией артистов «Уральских пельменей», предположив, что те не в полной мере осведомлены о ситуации и невольно нагнетают обстановку.

Расскажите друзьям