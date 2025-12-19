Артисты из «Уральских пельменей» вступились за ДК «Химмаш» в Екатеринбурге

Артисты Андрей Рожков и Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» призвали спасти Дом культуры «Химмаш» в Екатеринбурге, который готовят к сносу. Об этом пишет «Подъем».
В обращении Рожков назвал здание уникальной концертной площадкой на 700 мест и подчеркнул важность сохранения таких центров для детского творчества.
«Мы все вышли из подобных ДК и понимаем, как важно сохранить для наших детей возможность заниматься творчеством! Помогите спасти уникальный Дворец культуры», — сказал он.
В администрации Екатеринбурга отметили, что здание находится в частной собственности (AVS Group экс-депутата Валерия Савельева). Переговоры о передаче ДК городу в последние годы заходили в тупик из-за неприемлемых для сторон условий обмена.
Собственник в свою очередь заявил, что восстановление прежнего ДК не планируется. Вместо этого участок будет включен в программу комплексного развития территории. На месте исторического здания застройщик планирует возвести жилой комплекс, но с обязательным условием: в него будут встроены современные помещения для детского творчества, спорта и танцев, включая студию звукозаписи. После строительства эти площади будут переданы муниципалитету.
По словам представителя собственника, это решение было согласовано с общественниками, а проектировщики уже получили техническое задание от департамента культуры. Владельцы выразили удивление позицией артистов «Уральских пельменей», предположив, что те не в полной мере осведомлены о ситуации и невольно нагнетают обстановку.