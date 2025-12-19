Артисты из «Уральских пельменей» вступились за ДК «Химмаш» в Екатеринбурге

Собственник в свою очередь заявил, что восстановление прежнего ДК не планируется. Вместо этого участок будет включен в программу комплексного развития территории. На месте исторического здания застройщик планирует возвести жилой комплекс, но с обязательным условием: в него будут встроены современные помещения для детского творчества, спорта и танцев, включая студию звукозаписи. После строительства эти площади будут переданы муниципалитету.