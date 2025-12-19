Wildberries запустил платформу экспресс-доставки еды

В мобильном приложении Wildberries появилась в тестовом режиме возможность экспресс-доставки еды и товаров. Об этом сообщило агентство «Москва».
Новая платформа — «Экспресс» — пока запущена в тестовом формате. Она позволяет выбрать товары, доступные для получения в течение от одного до четырех часов. В витрине можно найти в том числе продукты, готовые блюда, аптечные товары и цветы.
Ссылка на платформу расположена на странице каталога Wildberries в приложении. Когда пользователь указывает адрес доставки, система автоматически формирует витрину с доступными для него покупками.
Экспресс-доставка пока работает только в мобильном приложении маркетплейса. На сайте функция появится в 2026 году, обещают в компании.