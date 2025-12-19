В Усть-Каре создадут первый в России официальный медвежий патруль

«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями
Converse представил необычную кампанию в духе нулевых. Ее автором стала художница Лоиси Коэн
Звезды «Милых обманщиц» Люси Хейл и Иэн Хардинг воссоединятся в ленте «12 дней Рождества»
В 2025 году россияне чаще всего отдыхали за границей весной
Артисты из «Уральских пельменей» вступились за ДК «Химмаш» в Екатеринбурге
Wildberries запустил платформу экспресс-доставки еды
Мэттью МакКонахи и Зои Салдана сыграют в романтическом фильме «Позитано»
Трамп анонсировал Патриотические игры. В них примут участие по юноше и девушке из каждого штата
Погружение в киносны в локализованном трейлере «Воскрешения» Би Ганя
В США зумеры все чаще смотрят фильмы в кинотеатрах. Посещаемость выросла на 25%
Hogwarts Legacy разошлась тиражом в 40 млн, став одной из самых успешных игр в истории
Госдума приняла закон, позволяющий вводить в Москве платные зоны для проезда машин
Сэди Синк показала костюм и парики своей героини из «Очень странных дел»
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт после случаев массовой стрельбы
Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» возглавит экранизацию с игрушками Лабубу
Джессика Честейн крутит роман с молодым танцовщиком в трейлере драмы «Мечты» Мишеля Франко
Джейсон Айзекс снимется в сериале по Tomb Raider
Декабрь 2025-го станет одним из самых малоснежных в Москве в XXI веке
Вышел тизер фильма «Digger» Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Продажи средств от похмелья в России стали рекордными за четыре года
Выход последнего фильма Роба Райнера отложили на неопределенный срок
Сериал «Молодой Шерлок» Гая Ричи обзавелся первым тизером и датой премьеры
Самая дорогая квартира в Москве продается за 9,4 млрд рублей
«Все честно» Райана Мерфи стал худшим сериалом 2025 года по версии Metacritic
Сына Роба Райнера, обвиненного в убийстве родителей, в суде будет защищать адвокат Харви Вайнштейна
Овцы расследуют смерть Хью Джекмана в трейлере комедии «Три полные сумки: Овечий детектив»
Леди Гага рассказала, что сейчас записывает новую музыку
Вышел тизер-трейлер «Amarga Navidad» — нового фильма Педро Альмодовара

В Усть-Каре создадут первый в России официальный медвежий патруль

Фото: Alex Rose/Unsplash

Первый в стране официальный медвежий патруль создадут в поселке Усть-Кара в Ненецком автономном округе (НАО), сообщил ТАСС.

С инициативой о создании патруля выступили сами местные жители, поскольку в поселок часто заходят белые медведи. «Был случай, когда я вблизи увидел лежащего „моржа“, который оказался белым медведем. Приходилось выезжать на вызовы родственников, когда хищник заходил в сам населенный пункт. Поэтому мы очень нуждаемся в средствах, которые позволят нам оперативно и безопасно реагировать на встречу с хищником», — рассказал Руслан Артеев, который был избран председателем патруля.

Для работы его участникам нужны средства нелетального отпугивания и первой помощи. Представители проекта «Чистая Арктика» передали жителям Усть-Кары специально разработанный комплект для отпугивания белых медведей и оказания первой помощи при конфликтах. 

В его состав входят фальшфейер красного огня и дымовые шашки для сигнализации и создания визуальной преграды; пусковое устройство с комплектом сигнальных, светошумовых и аэрозольных патронов для безопасного отпугивания; горн туманный и мощные дальнобойные фонари (ручной и налобный); терморюкзак для экстренных ситуаций и аптечка первой медицинской помощи. Это оборудование позволит гуманно предотвращать нападения животных, спасая жизнь как людям, так и медведям.

Расскажите друзьям