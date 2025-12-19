«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями
Converse представил необычную кампанию в духе нулевых. Ее автором стала художница Лоиси Коэн

Фото: @loisycohen

Бренд Converse запустил новую главу кампании Keep Making с серией необычных визуальных работ. Автором проекта выступила амстердамский фотограф и художница Лоиси Коэн.

В основе концепции лежит эстетика популярных в начале 2000-х телешоу о трансформациях тела. Но идея вышла за рамки простой ностальгии, превратившись в размышление о подлинной идентичности, самовыражении и отказе следовать шаблонам.

© Фото: @loisycohen
© Фото: @loisycohen
© Фото: @loisycohen
© Фото: @loisycohen
© Фото: @loisycohen
© Фото: @loisycohen
© Фото: @loisycohen
© Фото: @loisycohen
© Фото: @loisycohen
© Фото: @loisycohen

Центральным образом кампании стал загадочный персонаж с головой в форме звезды, что стало прямой отсылкой к логотипу Converse и одновременно символом тех, кто не боится быть собой и выделяться из толпы.

Особенностью проекта стал полностью «аналоговый» подход к созданию визуала. Вместо компьютерной графики Коэн вместе с художницей по спецэффектам Каталиной Сартор вручную создавала протезы, декорации и детали. 

