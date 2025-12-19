Джеймс Кэмерон реанимировал крысу на съемкках фильма «Бездна»

«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями
В России заблокировали сервис помощи незрячим людям Be My Eyes
Мошенники стали обманывать россиян c помощью игры в «Тайного Санту»
Джеймс Кэмерон рассказал, что первая версия третьего «Аватара» длилась почти 4 часа
Nike выпустил чемоданы со специальным отсеком для кроссовок
Netflix продлил на второй сезон сериал «Икусагами: Последний выживший самурай»
Копирайтер, SMM-менеджер и коуч войдут в новый классификатор профессий в России с 2026 года
Serebro выпустили песню «Снег идет». Релиз не понравился первой исполнительнице трека — Глюкозе
Джейк Коннелли из «Очень странных дел» 1,5 года врал всем, что снимается в документалке про майонез
Converse представил необычную кампанию в духе нулевых. Ее автором стала художница Лоиси Коэн
Звезды «Милых обманщиц» Люси Хейл и Иэн Хардинг воссоединятся в ленте «12 дней Рождества»
В Усть-Каре создадут первый в России официальный медвежий патруль
В 2025 году россияне чаще всего отдыхали за границей весной
Артисты из «Уральских пельменей» вступились за ДК «Химмаш» в Екатеринбурге
Wildberries запустил платформу экспресс-доставки еды
Мэттью МакКонахи и Зои Салдана сыграют в романтическом фильме «Позитано»
Трамп анонсировал Патриотические игры. В них примут участие по юноше и девушке из каждого штата
Погружение в киносны в локализованном трейлере «Воскрешения» Би Ганя
В США зумеры все чаще смотрят фильмы в кинотеатрах. Посещаемость выросла на 25%
Hogwarts Legacy разошлась тиражом в 40 млн, став одной из самых успешных игр в истории
Госдума приняла закон, позволяющий вводить в Москве платные зоны для проезда машин
Сэди Синк показала костюм и парики своей героини из «Очень странных дел»
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт после случаев массовой стрельбы
Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» возглавит экранизацию с игрушками Лабубу
Джессика Честейн крутит роман с молодым танцовщиком в трейлере драмы «Мечты» Мишеля Франко
Джейсон Айзекс снимется в сериале по Tomb Raider
Декабрь 2025-го станет одним из самых малоснежных в Москве в XXI веке
Вышел тизер фильма «Digger» Алехандро Гонсалеса Иньярриту

Джеймс Кэмерон реанимировал крысу на съемкках фильма «Бездна»

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Американский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что сделал сердечно-легочную реанимацию крысе на съемках фильма «Бездна».

Грызун, которого использовали для демонстрации технологии насыщения воды кислородом, утонул. Кэмерон решил его оживить с помощью искусственного дыхания — и это помогло.

В результате «Бездна» не потеряла сертификат «В ходе съемок ни одно животное не пострадало», а Кэмерон обзавелся питомцем. Кинематографист оставил крысу по кличке Бини себе.

«Мы с Бини сблизились благодаря этому. Я спас ему жизнь. Мы были как браться. Он сидел у меня на столе, пока я писал сценарий к „Терминатору-2“, и дожил до преклонного возраста. Он не выглядел особенно травмированным, хотя я знаю, что фильм запретили в Великобритании из‑за „жестокого обращения с животными“», — поделился Кэмерон.

Как отметило издание, спасение Бини — не единственная безумная история из жизни Кэмерона. Режиссер также вспомнил, как недовольный работник кейтеринга подмешал препарат для наркоза в суп команде «Титаника» и вызвал массовый психоз. Во время этого один из членов съемочной группы ударил Кэмерона ручкой в лицо.

Но рассказывать о своей жизни подробно режиссер не спешит. «Вы что, пишете биографический очерк? Я ненавижу эти чертовы очерки», — заявил он журналисту THR, потребовав сфокусироваться на его главном на сегодняшний день проекте — третьем фильме из серии «Аватар».

Кэмерон также готовится к релизу документального фильма о Билли Айлиш и работает над еще одной документальной лентой, посвященной путешествиям по миру. Подробности о последней пока держатся в секрете.

Следующим художественным фильмом кинематографиста, вероятно, не будет картина «Призраки Хиросимы» по книге Чарльза Пеллегрино. Она должна рассказать о Цутому Ямагути, пережившем ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Кэмерон пообещал Ямагути, когда тот был на смертном одре, что экранизирует его историю. Но у проекта пока нет сценария.

Расскажите друзьям