Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов

Wildberries разработал новый брендбук для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщает издание Sostav со ссылкой на пресс-службу объединенной компании RWB.



Компания хочет сделать пространство более удобным, современным и визуально единообразным во всех ПВЗ. «Новый брендбук задает единый стандарт качества, чтобы пункт выдачи в Москве, Казани или любом другом городе или стране выглядел одинаково современно и узнаваемо», — рассказал руководитель департамента развития ПВЗ RWB Максим Ким.



Новые требования будут обязательны для ПВЗ, которые откроются с 1 февраля 2026 года. «В будущих планах — постепенный ребрендинг абсолютно всех ПВЗ, которые уже работают во всех странах присутствия маркетплейса», — подчеркнули в RWB.



