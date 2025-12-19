Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов

Wildberries разработал новый брендбук для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщает издание Sostav со ссылкой на пресс-службу объединенной компании RWB.
Компания хочет сделать пространство более удобным, современным и визуально единообразным во всех ПВЗ. «Новый брендбук задает единый стандарт качества, чтобы пункт выдачи в Москве, Казани или любом другом городе или стране выглядел одинаково современно и узнаваемо», — рассказал руководитель департамента развития ПВЗ RWB Максим Ким.
Новые требования будут обязательны для ПВЗ, которые откроются с 1 февраля 2026 года. «В будущих планах — постепенный ребрендинг абсолютно всех ПВЗ, которые уже работают во всех странах присутствия маркетплейса», — подчеркнули в RWB.
«Мы хотели, чтобы человек, заходя в ПВЗ, сразу чувствовал порядок, легкость и уверенность. Каждый элемент — от стойки до примерочных — появился здесь не случайно. Наша задача была не просто обновить интерьер, а создать гармоничное пространство, которое создавало бы комфортную среду как клиенту, так и менеджеру», — отметил дизайн-директор RWB Баха Егамедиев.
Первые пилотные ПВЗ по новому брендбуку уже открыты. Wildberries продолжит собирать обратную связь от партнеров и покупателей для улучшения концепции.