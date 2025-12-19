Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов

Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Бренд Seven Lab представил новую коллекцию
В Москве у причалов речного транспорта установили автоматы для пополнения карт «Тройка»
В России заблокировали сервис помощи незрячим людям Be My Eyes
Мошенники стали обманывать россиян c помощью игры в «Тайного Санту»
Джеймс Кэмерон реанимировал крысу на съемкках фильма «Бездна»
Джеймс Кэмерон рассказал, что первая версия третьего «Аватара» длилась почти 4 часа
Nike выпустил чемоданы со специальным отсеком для кроссовок
Netflix продлил на второй сезон сериал «Икусагами: Последний выживший самурай»
Копирайтер, SMM-менеджер и коуч войдут в новый классификатор профессий в России с 2026 года
Serebro выпустили песню «Снег идет». Релиз не понравился первой исполнительнице трека — Глюкозе
Джейк Коннелли из «Очень странных дел» 1,5 года врал всем, что снимается в документалке про майонез
Converse представил необычную кампанию в духе нулевых. Ее автором стала художница Лоиси Коэн
Звезды «Милых обманщиц» Люси Хейл и Иэн Хардинг воссоединятся в ленте «12 дней Рождества»
В Усть-Каре создадут первый в России официальный медвежий патруль
В 2025 году россияне чаще всего отдыхали за границей весной
«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями
Артисты из «Уральских пельменей» вступились за ДК «Химмаш» в Екатеринбурге
Wildberries запустил платформу экспресс-доставки еды
Мэттью МакКонахи и Зои Салдана сыграют в романтическом фильме «Позитано»
Трамп анонсировал Патриотические игры. В них примут участие по юноше и девушке из каждого штата
Погружение в киносны в локализованном трейлере «Воскрешения» Би Ганя
В США зумеры все чаще смотрят фильмы в кинотеатрах. Посещаемость выросла на 25%
Hogwarts Legacy разошлась тиражом в 40 млн, став одной из самых успешных игр в истории
Госдума приняла закон, позволяющий вводить в Москве платные зоны для проезда машин
Сэди Синк показала костюм и парики своей героини из «Очень странных дел»
США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт после случаев массовой стрельбы
Режиссер «Вонки» и «Приключений Паддингтона» возглавит экранизацию с игрушками Лабубу

Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов

Фото: пресс-служба RWB

Wildberries разработал новый брендбук для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщает издание Sostav со ссылкой на пресс-службу объединенной компании RWB.

Компания хочет сделать пространство более удобным, современным и визуально единообразным во всех ПВЗ. «Новый брендбук задает единый стандарт качества, чтобы пункт выдачи в Москве, Казани или любом другом городе или стране выглядел одинаково современно и узнаваемо», — рассказал руководитель департамента развития ПВЗ RWB Максим Ким.

Новые требования будут обязательны для ПВЗ, которые откроются с 1 февраля 2026 года. «В будущих планах — постепенный ребрендинг абсолютно всех ПВЗ, которые уже работают во всех странах присутствия маркетплейса», — подчеркнули в RWB.

 

1/3
© Источник: Фото: пресс-служба RWB
2/3
© Источник: Фото: пресс-служба RWB
3/3
© Источник: Фото: пресс-служба RWB

«Мы хотели, чтобы человек, заходя в ПВЗ, сразу чувствовал порядок, легкость и уверенность. Каждый элемент — от стойки до примерочных — появился здесь не случайно. Наша задача была не просто обновить интерьер, а создать гармоничное пространство, которое создавало бы комфортную среду как клиенту, так и менеджеру», — отметил дизайн-директор RWB Баха Егамедиев.

Первые пилотные ПВЗ по новому брендбуку уже открыты. Wildberries продолжит собирать обратную связь от партнеров и покупателей для улучшения концепции.

Расскажите друзьям