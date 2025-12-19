В России стало меньше караоке-залов

В российских городах-миллионниках за два года число кафе и баров с караоке сократилось на 3%, до 1,1 тыс. точек. В Москве количество таких заведений снизилось на 9%, до 351. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «2ГИС».



Число традиционных караоке-залов в России сократилось на 4%. Параллельно с этим ниша караоке-боксов (специальных кабинок для пения) стала расти — за два года их число увеличилось на 32%.



Большие караоке‑клубы с высокой стоимостью входа и «длинными посиделками» постепенно уступают место более компактным и гибким форматам, рассказали эксперты. На это повлияла в том числе привычка молодого поколения развлекаться «по пути» и проводить в караоке 15−30 минут, а не весь вечер, исполняя песни перед другими людьми.



«Выбрал трек, спел, записал сторис и пошел дальше», — рассказал директор по вопросам бизнеса и внешним связям лейбла S& P Digital Ольга Ким. Кроме того, классические форматы таких заведений становятся менее выгодными из-за высокого размера арендной платы.