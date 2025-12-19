Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Запашный: интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Народный артист Эдгард Запашный рассказал, что развитие интернета снизило интерес зрителей к фокусам и цирковым силачам.

«Самый главный минус [работы иллюзионистом] — это интернет, который через полчаса уже способен рассказать, как фокус делается <…>. Это убивает целый пласт искусства», — добавил Запашный.

Запашный отметил, что зрители теперь имеют очень высокие ожидания от выступлений, получив возможность не выходя из дома смотреть самые выдающиеся трюки. При этом артист отметил, что цирковые жанры уже испытывали кризис на протяжении всей истории. «И бои гладиаторов, бои животных, бои с животными — это тоже своеобразный цирк, который на сегодняшний момент уже умер, никто на такое ходить не будет. Общество не примет, если мы сегодня будем стравливать животных между собой или выходить на голых кулаках с медведем, львом или тигром», — пояснил дрессировщик. 



 



 

