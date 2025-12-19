Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина

Фото: Pannet

Треть опрошенных россиян постоят готовые блюда из магазина на новогодний стол. Об этом говорится в совместном исследовании компании X5 и медиаплатфомы Food.ru, пишет ТАСС.

Онлайн-опрос проводился в ноябре–декабре 2025 года, в нем приняли участие 3 586 человек. «Главная причина [такого выбора] — желание избежать стресса: для 22% подготовка к празднику ассоциируется с многочасовой готовкой и уборкой», — говорится в исследовании.

Помимо нехватки времени россиянам не нравится необходимость стоять у плиты (17%) и грязная посуда (12%). При этом мужчины по результатам опроса оказались более терпимыми: 34% сообщили, что подготовка их не утомляет, потому что они «любят готовить». Среди женщин этот показатель равен 22%.

58% опрошенных закупают основные продукты за неделю до праздника и раньше, 4% оставляют все на последний день.  Из готовой продукции чаще всего на праздничный стол россияне покупают десерты (21%), дополнения к основным блюдам: нарезки, соленья (22%) и салаты (17%). 

Представители старшего поколения пока предпочитают сервировать стол сами и реже покупают готовые блюда к празднику (19% в группе старше 55 лет). В большей степени готовой продукции доверяют люди до 25 лет — каждый шестой респондент этого возраста согласен купить готовое блюдо в качестве горячего на праздничный стол.

