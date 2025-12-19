Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина

Помимо нехватки времени россиянам не нравится необходимость стоять у плиты (17%) и грязная посуда (12%). При этом мужчины по результатам опроса оказались более терпимыми: 34% сообщили, что подготовка их не утомляет, потому что они «любят готовить». Среди женщин этот показатель равен 22%.



58% опрошенных закупают основные продукты за неделю до праздника и раньше, 4% оставляют все на последний день. Из готовой продукции чаще всего на праздничный стол россияне покупают десерты (21%), дополнения к основным блюдам: нарезки, соленья (22%) и салаты (17%).



Представители старшего поколения пока предпочитают сервировать стол сами и реже покупают готовые блюда к празднику (19% в группе старше 55 лет). В большей степени готовой продукции доверяют люди до 25 лет — каждый шестой респондент этого возраста согласен купить готовое блюдо в качестве горячего на праздничный стол.