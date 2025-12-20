Немецкий шпиц ― самая популярная порода собак у россиян в 2025 году

Сильнее всего популярность выросла у пуделя, который поднялся на две строчки. Эксперты объясняют это общей тенденцией урбанизации и спросом на неприхотливых собак-компаньонов для города. Кроме того, пудель отличается высоким интеллектом, почти не линяет не имеет специфического запаха при должном уходе. Еще одним фактором могли стать соцсети, где эта порода в последнее время набирает популярность.