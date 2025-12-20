Немецкий шпиц ― самая популярная порода собак у россиян в 2025 году

В Российской кинологической федерации назвали самые популярные породы собак в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.
Первую строчку вновь занял немецкий шпиц, с ним в тройке чихуахуа и вель-корги-пемброк. В федерации отметили, что первые три позиции остаются неизменными последние годы. По словам президента РКФ Владимира Голубева, у горожан есть запрос на компактные породы, которые легко адаптируются к жизни в квартире.
В топ-10 также вошли пудель, немецкая овчарка, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, йоркширский терьер, лабрадор-ретривер, среднеазиатская овчарка и джек-рассел-терьер.
Сильнее всего популярность выросла у пуделя, который поднялся на две строчки. Эксперты объясняют это общей тенденцией урбанизации и спросом на неприхотливых собак-компаньонов для города. Кроме того, пудель отличается высоким интеллектом, почти не линяет не имеет специфического запаха при должном уходе. Еще одним фактором могли стать соцсети, где эта порода в последнее время набирает популярность.
Джек-рассел-терьер в этом году вытеснил с десятой позиции сибу. «Джек-рассел-терьер - подходящий выбор для активных людей, а при достаточных физических нагрузках он вполне комфортно чувствует себя и в городской квартире. Сиба, напротив, ― порода не для новичков. Эти японские собаки часто обладают сдержанным и своенравным характером, требуют регулярной дрессировки и больше тяготеют к загородной жизни», ― пояснили кинологи.