«Австралийский герой»: сирийцу, обезоружившему террориста в Сиднее, пожертвовали 2,5 млн долларов

Теракт на пляже Бондай в Сиднее произошел 14 декабря. Два террориста открыли огонь по участникам празднования Хануки, организованному местной хаббадской общиной. Были убиты 16 человек, ранены 42, включая четырех детей и двух полицейских. Беженец из Сирии и владелец фруктовой лавки в Сиднее аль-Ахмед смог обезоружить одного из нападавших, выхватив у него ружье. Сам сириец получил множественные огнестрельные ранения. Одного из террористов застрелили на месте преступления правоохранители, второго ― ранили и задержали. Нападавшими оказались 50-летний гражданин Индии Саид Акрам и его 24-летний сын Навид Акрам.