Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке и Чукотке

Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
Завершились съемки фильма «Человек паук: Совершенно новый день» — четвертого фильма о Питере Паркере
Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году
Тимоте Шаламе разговаривает с Гвинет Пэлтроу в первом отрывке из фильма «Марти Великолепный»
«Австралийский герой»: сирийцу, обезоружившему террориста в Сиднее, пожертвовали 2,5 млн долларов
К фонтану Треви в Риме сделают платный вход. Ежегодно из фонтана достают десятки тонн монет
Немецкий шпиц ― самая популярная порода собак у россиян в 2025 году
Тимоте Шаламе записал фит с EsDeeKid, подыгрывая слухам о том, что анонимный рэпер ― его альтер эго
Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина
Запашный: интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов
В России стало меньше караоке-залов
Бренд Seven Lab представил новую коллекцию
Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов
В Москве у причалов речного транспорта установили автоматы для пополнения карт «Тройка»
В России заблокировали сервис помощи незрячим людям Be My Eyes
Мошенники стали обманывать россиян c помощью игры в «Тайного Санту»
Джеймс Кэмерон реанимировал крысу на съемкках фильма «Бездна»
Джеймс Кэмерон рассказал, что первая версия третьего «Аватара» длилась почти 4 часа
Nike выпустил чемоданы со специальным отсеком для кроссовок
Netflix продлил на второй сезон сериал «Икусагами: Последний выживший самурай»
Копирайтер, SMM-менеджер и коуч войдут в новый классификатор профессий в России с 2026 года
Serebro выпустили песню «Снег идет». Релиз не понравился первой исполнительнице трека — Глюкозе
Джейк Коннелли из «Очень странных дел» 1,5 года врал всем, что снимается в документалке про майонез
Converse представил необычную кампанию в духе нулевых. Ее автором стала художница Лоиси Коэн
Звезды «Милых обманщиц» Люси Хейл и Иэн Хардинг воссоединятся в ленте «12 дней Рождества»
В Усть-Каре создадут первый в России официальный медвежий патруль
В 2025 году россияне чаще всего отдыхали за границей весной
«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями

Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке и Чукотке

Фото: Rawpixel/Freepik

Чукотка и Камчатка — регионы России, в которых быстрее всего растут средние зарплаты, посчитало РИА «Новости». Учитывался рост выплат с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года.

За год жители Камчатки стали получать в среднем на 38 тыс. рублей больше. В Чукотском автономном округе зарплаты выросли на 28 тыс. рублей. На третьем месте находится Магаданская область с приростом в 26 тыс. рублей.

В топ-5 также вошли Ненецкий автономный округ с ростом на 25 тыс. рублей, а также Москва и Забайкальский край, где зарплаты увеличились на 20 тыс. рублей. Далее в рейтинге следуют Сахалинская область (прирост 19 тыс. рублей), Московская область (17 тыс. рублей), Татарстан и Якутия (по 15 тыс. рублей).

Ранее РБК рассчитали, что средняя зарплата в России в 2025 году составила 92,9 тыс. рублей. В 2024-м она составляла 82,2 тыс. рублей.

Наибольшие доходы у жителей Чукотки (193 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (173 тыс. рублей) и Москвы (161 тыс. рублей).

