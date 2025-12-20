Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке и Чукотке

Чукотка и Камчатка — регионы России, в которых быстрее всего растут средние зарплаты, посчитало РИА «Новости». Учитывался рост выплат с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года.
За год жители Камчатки стали получать в среднем на 38 тыс. рублей больше. В Чукотском автономном округе зарплаты выросли на 28 тыс. рублей. На третьем месте находится Магаданская область с приростом в 26 тыс. рублей.
В топ-5 также вошли Ненецкий автономный округ с ростом на 25 тыс. рублей, а также Москва и Забайкальский край, где зарплаты увеличились на 20 тыс. рублей. Далее в рейтинге следуют Сахалинская область (прирост 19 тыс. рублей), Московская область (17 тыс. рублей), Татарстан и Якутия (по 15 тыс. рублей).
Ранее РБК рассчитали, что средняя зарплата в России в 2025 году составила 92,9 тыс. рублей. В 2024-м она составляла 82,2 тыс. рублей.
Наибольшие доходы у жителей Чукотки (193 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (173 тыс. рублей) и Москвы (161 тыс. рублей).