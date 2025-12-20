Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке и Чукотке

В топ-5 также вошли Ненецкий автономный округ с ростом на 25 тыс. рублей, а также Москва и Забайкальский край, где зарплаты увеличились на 20 тыс. рублей. Далее в рейтинге следуют Сахалинская область (прирост 19 тыс. рублей), Московская область (17 тыс. рублей), Татарстан и Якутия (по 15 тыс. рублей).