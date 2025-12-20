Пряничная копия особняка Маккалистеров из фильма «Один дома» попала в Книгу Гиннесса

Disney+ и Hulu построили самый большой в мире пряничный домик ― он повторяет дом семьи Маккалистеров из фильма «Один дома». Об этом сообщает What’s On Disney Plus.
Размеры сооружения ― около 10,4 метра в длину, 17,7 метра в ширину и более 6,7 метра в высоту. Домик объемом 1267 кубических метров собран за восемь дней из 4,2 тыс. пряничных «кирпичей».
При приготовлении стройматериалов использовали 3,3 тонны пшеничной муки и более 6,6 тыс. яиц. Детали скреплены 20 галлонами съедобного «клея» и украшены 4,5 килограмма мастики.
На месте присутствовал официальный судья Книги рекордов Гиннесса, который зафиксировал новый мировой рекорд.
Постройка дома стала частью продвижения фильма «Один дома» на Disney+ и Hulu. В этом году оригинальной картине исполняется 35 лет, и на стримингах стала доступна для зрителей вся франшиза.
Предыдущий рекордсмен ― пряничный домик объемом 1110 кубических метров ― был построен в ноябре 2013 года на территории Traditions Club в городе Брайан, штат Техас.