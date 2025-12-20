Поклонники «Очень странных дел» расшифровали код в Spotify и нашли секретную сцену из 5-го сезона

Поклонники сериала обнаружили на Spotify секретную сцену из второй половины пятого сезона «Очень странных дел». Чтобы ее посмотреть, фанатам потребовалось разгадать код, спрятанный в специальном плейлисте на стриминговом сервисе.
В начале декабря Spotify создал плейлист «WSQK the squawk 94.5 FM». В него вошли композиции из первых четырех сезонов сериала Netflix, а также песни из первых трех эпизодов пятого сезона.
В первой серии пятого сезона герои слушают подсказки Робин по радио. Фанаты последовали их примеру и 16–19 декабря подключались к ежедневному эфиру в 8 утра. Там озвучивались цифры.
Объединив все цифры, они получили код, который при вводе в поисковую строку Spotify открывал скрытое видео. В отрывке Робин говорит: «Мы вернулись с сюрпризом, ведь нам только что сообщили об одной невероятной новой подсказке. Послушайте, и, возможно, вы будете искать именно ее».
Дерек Тернбоу и другие похищенные дети просыпаются в поле. Перед ними в человеческом облике стоит Векна. Он ведет их к дому, где их ждет Холли Уилер. «Это место, мой дом, теперь и ваш дом тоже — ваше убежище. Пока вы не будете уходить в лес, где живут монстры, вы будете в безопасности здесь», — говорит он.