Премьера «Отца матери сестры брата» Джармуша могла состояться в Каннах, но фильм не взяли в конкурс

«Я отправил фильм в Канны, и нам сказали: „Он не отобран в конкурс. Возможно, мы поместим его в другой раздел“. На что я ответил: „Я не снимал фильм пять лет. Я много раз был в Каннах. Для меня это неприемлемо“. Участие в конкурсе для меня очень важно в Каннах — не ради самого соревнования, а из-за статуса релиза моего фильма, чтобы я мог начать возвращать деньги инвесторам и снять следующий фильм. Речь не о наградах», — поделился режиссер.