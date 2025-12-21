Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх

Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
«Андор», «Переходный возраст» и «Чужой: Земля» — лучшие сериалы 2025 года по версии Empire
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча
Синоптики: полноценный снежный покров на следующей неделе в Москве не установится
Премьера «Отец, мать, сестра, брат» Джармуша могла состояться в Каннах, но фильм не взяли на конкурс
Поклонники «Очень странных дел» расшифровали код в Spotify и нашли секретную сцену из 5-го сезона
Golf Wang выпустил коллекцию одежды по фильму «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе
С 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь
27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»
В Москве заработали более 250 елочных базаров
Пряничная копия особняка МакКаллистеров из фильма «Один дома» попала в Книгу Гиннесса
Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке и Чукотке
Завершились съемки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» — четвертого фильма о Питере Паркере
Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году
Тимоте Шаламе разговаривает с Гвинет Пэлтроу в первом отрывке из фильма «Марти Великолепный»
«Австралийский герой»: сирийцу, обезоружившему террориста в Сиднее, пожертвовали 2,5 млн долларов
К фонтану Треви в Риме сделают платный вход. Ежегодно из фонтана достают десятки тонн монет
Немецкий шпиц ― самая популярная порода собак у россиян в 2025 году
Тимоте Шаламе записал фит с EsDeeKid, подыгрывая слухам о том, что анонимный рэпер ― его альтер эго
Треть россиян поставят на новогодний стол готовые блюда из магазина
Запашный: интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов
В России стало меньше караоке-залов
Бренд Seven Lab представил новую коллекцию
Wildberries проведет ребрендинг пунктов выдачи заказов
В Москве у причалов речного транспорта установили автоматы для пополнения карт «Тройка»
В России заблокировали сервис помощи незрячим людям Be My Eyes
Мошенники стали обманывать россиян c помощью игры в «Тайного Санту»
Джеймс Кэмерон реанимировал крысу на съемкках фильма «Бездна»

Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх

Фото: Jeshoots/Unsplash

Sony запатентовала модель искусственного интеллекта, способную фильтровать аудиовизуальный контент, включая видеоигры. Соответствующий патент появился на Patentscope, на что обратил внимание портал Rozetked.

Технология позволяет автоматически редактировать и адаптировать контент под конкретного пользователя с учетом его личных предпочтений и чувствительности к определенным сценам — например, к жестокости, наготе или нецензурной лексике.

Патент описывает возможность применения модели на различных платформах, а не только на PlayStation. В том числе на консолях других производителей и компьютерах.

Недавно компания Anicorn совместно с Sony выпустила лимитированную серию (300 экземпляров) часов в стиле PlayStation 1. Стоимость одной пары — 780 долларов (около 62 тыс. рублей).

На циферблате и ремешке расположены треугольник, круг, крест и квадрат. Стрелки стилизованы под кнопки Start и Select.

