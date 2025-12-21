Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх

Sony запатентовала модель искусственного интеллекта, способную фильтровать аудиовизуальный контент, включая видеоигры. Соответствующий патент появился на Patentscope, на что обратил внимание портал Rozetked.
Технология позволяет автоматически редактировать и адаптировать контент под конкретного пользователя с учетом его личных предпочтений и чувствительности к определенным сценам — например, к жестокости, наготе или нецензурной лексике.
Патент описывает возможность применения модели на различных платформах, а не только на PlayStation. В том числе на консолях других производителей и компьютерах.
Недавно компания Anicorn совместно с Sony выпустила лимитированную серию (300 экземпляров) часов в стиле PlayStation 1. Стоимость одной пары — 780 долларов (около 62 тыс. рублей).
На циферблате и ремешке расположены треугольник, круг, крест и квадрат. Стрелки стилизованы под кнопки Start и Select.