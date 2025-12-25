В парке развлечений «Остров мечты» начали строить аттракцион со сплавом по «горной реке»

Заполнение канала водой начнется весной 2026 года, с наступлением устойчивой плюсовой температуры. После этого пройдут циклические испытания, а на зимний период аттракцион будет закрываться.



Прокатиться на аттракционе можно будет летом следующего года. Всего на территории будут расположены более 20 аттракционов, пять тематических зон, благоустроенная набережная с выходом к акватории и другие объекты.