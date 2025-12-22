Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»

Карьера Рэнсона, охватывающая более двух десятилетий, отличалась разноплановостью. Он начинал с ролей в независимом кино, но широкую известность ему принесла роль бунтаря Зигги Соботки во втором сезоне культового сериала «Прослушка». Позже он стал лицом хоррор-франшиз, исполнив роль взрослого Эдди Каспбрака в «Оно-2» и появившись в «Синистере» и «Синистере-2». В 2021 году он сыграл в триллере «Черный телефон» и должен был повторить свою роль в сиквеле.