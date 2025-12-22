«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»

Фото: New Line Cinema

Умер актер Джеймс Рэнсон, известный зрителям по сериалу «Прослушка» (HBO) и фильмам ужасов «Оно-2» и «Синистер». Об этом сообщает Variety.

Он скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 46 лет. Согласно отчету судебно-медицинской экспертизы округа, его тело было обнаружено 19 декабря, предварительная причина смерти — самоубийство.

Супруга Джеймса Рэнсона опубликовала в соцсетях прощальный пост, написав: «Спасибо за величайшие дары — тебя, Джека и Вайолет. Мы вместе навсегда». Для оказания финансовой помощи семье был создан сбор средств на платформе GoFundMe.

Карьера Рэнсона, охватывающая более двух десятилетий, отличалась разноплановостью. Он начинал с ролей в независимом кино, но широкую известность ему принесла роль бунтаря Зигги Соботки во втором сезоне культового сериала «Прослушка». Позже он стал лицом хоррор-франшиз, исполнив роль взрослого Эдди Каспбрака в «Оно-2» и появившись в «Синистере» и «Синистере-2». В 2021 году он сыграл в триллере «Черный телефон» и должен был повторить свою роль в сиквеле.

