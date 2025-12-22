Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы Madk1d — «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты
Синоптики: январь в Москве будет аномально теплый
Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх
«Андор», «Переходный возраст» и «Чужой: Земля» — лучшие сериалы 2025 года по версии Empire
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча
Синоптики: полноценный снежный покров на следующей неделе в Москве не установится
Премьера «Отец, мать, сестра, брат» Джармуша могла состояться в Каннах, но фильм не взяли на конкурс
Поклонники «Очень странных дел» расшифровали код в Spotify и нашли секретную сцену из 5-го сезона
Golf Wang выпустил коллекцию одежды по фильму «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе
С 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь
27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»
В Москве заработали более 250 елочных базаров

Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма

Фото: Walt Disney Company

Кумайл Нанджиани, сыгравший супергероя Кинго в фильме Marvel «Вечные», рассказал, что этот опыт изменил его профессиональное мировоззрение.

Несмотря на холодный прием картины у критиков и зрителей, Нанджиани сказал, что «очень гордится» своей работой и не стал бы ничего менять в своем исполнении. Актер отметил, что научился разделять свой творческий опыт и финальный результат, на который он часто не может повлиять.

«Я не могу решить, сколько денег заработает фильм или что о нем напишут критики. Но я могу решить, чему научусь на этой работе», — пояснил актер. По его словам, ключевым стал переход к «радостному подходу» к каждому проекту, где ценность заключается в самом процессе, а не только в итоговом успехе.

Ранее Нанджиани уже признавался, что после провала «Вечных» ему потребовалась помощь психотерапевта. Он также отмечал разочарование от нереализованных планов. Изначально контракт предполагал его участие в шести фильмах, но после слабых результатов сиквелы так и не были запущены в производство.
 

Расскажите друзьям