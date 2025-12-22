Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма

Несмотря на холодный прием картины у критиков и зрителей, Нанджиани сказал, что «очень гордится» своей работой и не стал бы ничего менять в своем исполнении. Актер отметил, что научился разделять свой творческий опыт и финальный результат, на который он часто не может повлиять.