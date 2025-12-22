В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы Madk1d — «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты
Синоптики: январь в Москве будет аномально теплый
Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх
«Андор», «Переходный возраст» и «Чужой: Земля» — лучшие сериалы 2025 года по версии Empire
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча
Синоптики: полноценный снежный покров на следующей неделе в Москве не установится
Премьера «Отец, мать, сестра, брат» Джармуша могла состояться в Каннах, но фильм не взяли на конкурс
Поклонники «Очень странных дел» расшифровали код в Spotify и нашли секретную сцену из 5-го сезона
Golf Wang выпустил коллекцию одежды по фильму «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе
С 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь
27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»
В Москве заработали более 250 елочных базаров
Пряничная копия особняка МакКаллистеров из фильма «Один дома» попала в Книгу Гиннесса
Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке и Чукотке

В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны

Фото: пресс-материалы

Фестиваль Performa(R) Love Mass performance проведет музыкальную литургию на арене Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Событие состоится 13 февраля 2026 года, накануне Дня всех влюбленных.

Центральной фигурой станет певица Сюзанна. Действо будет построено по канонам мессы: постепенное восхождение от созерцательной тишины к общему катарсису.

По пространству арены будут рассредоточены хормейстеры Hot Horist, которые деликатно вовлекут зрителей в вокальное действие. По замыслу организаторов это позволит каждому гостю прожить любовь как последовательный, ощутимый процесс. 

1/4
© Пресс-материалы
2/4
© Пресс-материалы
3/4
© Пресс-материалы
4/4
© Пресс-материалы

Режиссером перформанса выступил Талгат Баталов — выпускник ВГИКа и МХТ имени А.П.Чехова, лауреат премии «Золотая маска». Его постановки выходили в Театре Наций, Центре имени Мейерхольда, «Театр.doc» и Театре Ермоловой.

Драматургом постановки стал Михаил Дегтярев, известный по работе над спектаклями «Кабала святош» в МХТ, «Занос» и оперой «Аскет» в театре «Практика» и другими проектами.

Performa(R) Love Mass performance
Концерт / 13 февраля
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям