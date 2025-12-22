В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец

В заповеднике Новой Зеландии у пары редких нелетающих птиц такахе, которую специалисты считали бесплодной, вылупился птенец. Об этом пишет The Guardian.
Это событие стало неожиданностью для экологов и важным шагом для сохранения вида. Родители птенца, самец Бендиго и самка Вейтаа, прибыли в заповедник два года назад как неразмножающаяся пара.
После неудачной попытки гнездования в 2024 году биологи не возлагали на них надежд. В октябре самка исчезла, что является классическим признаком насиживания, и позже камеры наблюдения зафиксировали в кустах движение и писк нового обитателя.
Такахе — крупнейшие представители семейства пастушковых, которые считались вымершими с начала XX века, пока в 1948 году небольшая популяция не была вновь обнаружена в горах Новой Зеландии. С тех пор идет многолетняя программа по их спасению, и сейчас в мире насчитывается около 500 особей.
Каждый новый птенец имеет огромное значение для увеличения генетического разнообразия и устойчивости популяции, уязвимой для завезенных хищников. «Любой птенец, которого мы можем добавить к этой популяции, невероятно ценен», — подчеркнула менеджер по охране природы Джо Ледингтон.