Яхт-школа «Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях

В ленте «3 миллиона секунд до земли» изучается трансатлантической переход, в котором нет новостей и интернета. Связаться с людьми там можно только через спутник, вокруг бескрайний океан, а до суши пять недель, или три миллиона секунд. Все это время восемь незнакомцев умещают жизнь на одной двенадцатиметровой палубе. Оставив привычную жизнь и бросив себе вызов, они сталкиваются лицом к лицу с океаном, где некуда сбежать от самого себя, а горизонты кажутся бесконечными. Мини-фильм сняли режиссеры Константин Клюев и Антон Носов.