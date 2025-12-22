Яхт-школа «Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях

Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
В Москве на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной»
В Вашингтоне прошли похороны одноцентовой монеты
На станциях метро в Москве появились первые билетные автоматы нового поколения
СМИ: в этом году Петербург потратил на новогодние декорации почти втрое больше Москвы
Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать
В петербургском Доме музыки школьниц не пустили на концерт классической музыки из‑за возраста
Кейт Уинслет рассказала, что в детстве педагог советовала ей «смириться с ролями толстушек»
«Аэрофлот» разрешит посадку на самолет по биометрии во второй половине 2026 года
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург покинул пост. Его сменил разработчик «Спутника V»
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин
Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах
Драма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет в «цифре» 23 декабря
«Кей-поп-охотницы на демонов» провели полгода в топ-10 Billboard — второй раз в истории саундтреков
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы — Madk1d: «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года

Яхт-школа «Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях

Фото: «Сила ветра»

Яхт-школа «Сила ветра» сняла мини-сериал «Все отключено» о приключениях на Занзибаре, в Бразилии и в Трансатлантическом переходе. Он уже появился на платформе «VK Видео» и на ютубе.

Видео: «Сила ветра»

Ради съемок команда проекта вместе с режиссерами и операторами отправилась исследовать самые сложные места в трех новых регионах. Авторы сняли три фильма, в которых нет актеров.  В них участвовали друзья «Силы ветра». Они отказались от привычных маршрутов и суждений и решили «следовать ветру и интуиции, чтобы в итоге узнать и понять этот мир по-своему».

В мини-фильме «Там море как будто дышит» режиссеры Кирилл Кулагин и Елена Ванина исследуют море. На Занзибаре оно для многих стало  частью жизни и воспринимается как живое существо.

В ленте «3 миллиона секунд до земли» изучается трансатлантической переход, в котором нет новостей и интернета. Связаться с людьми там можно только через спутник, вокруг бескрайний океан, а до суши пять недель, или три миллиона секунд. Все это время восемь незнакомцев умещают жизнь на одной двенадцатиметровой палубе. Оставив привычную жизнь и бросив себе вызов, они сталкиваются лицом к лицу с океаном, где некуда сбежать от самого себя, а горизонты кажутся бесконечными. Мини-фильм сняли режиссеры Константин Клюев и Антон Носов.

В «Tigre do mar» художница и капитан Таня Жиляева вместе с режиссером Дмитрием Ляпахиным отправилась в Бразилию под парусом, чтобы узнать, что скрывается за внешней красотой райской зелени и белоснежных песков. Команда отвечает на вопрос, почему путешествие — верный способ вернуть чувствительность и как встреча с незнакомым миром может обернуться встречей с собой.

