Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах

Фото: millicent wong/Unsplash

Почти две трети россиян считают служебный роман «приемлемым» (31%) или «скорее приемлемым» (33%). Категорически против таких отношений лишь 13%. Об этом говорится в совместном исследовании дейтинг-приложения Twinby и онлайн-кинотеатра «Кион». Результаты опроса есть у «Афиши Daily».

«Работа давно перестала быть только местом выполнения задач. Для многих это основная социальная среда, где формируются доверие, близость и ощущение своей важности и нужности — в таких условиях чувства возникают естественно», — отметила психолог Twinby Лариса Каравайцева. 

К возможным последствиям служебного романа россияне относятся неоднозначно. Примерно равные доли респондентов считают роман с коллегой «скорее опасным» для карьеры (32%) и «скорее не опасным» (28%). 

При этом 71% опрошенных уверены, что после расставания продолжать совместную работу практически невозможно. Лишь 21% считает, что личная история не обязательно ставит крест на профессиональном взаимодействии.

Наиболее лояльна к офисным чувствам молодежь. В группе 18–25 лет почти половина воспринимает служебные романы нейтрально, еще 18% ― скорее положительно. Столько же ― 18% ― выбрали ответ «скорее отрицательно». 

«С психологической точки зрения, такие выводы можно объяснить меньшей фиксацией на социальных ожиданиях и большей ориентацией на собственные ощущения. В возрасте 18-25 лет идентичность еще формируется, поэтому люди чаще разрешают себе жить „по-своему“, а не по тому „как принято“ в социуме», — прокомментировала экспертка.

Опыт романтических отношений с коллегами был у каждого четвертого участника исследования (25%). Чаще всего такие истории возникали у представителей маркетинга (25%) и креативных индустрий (23%). Реже всего — в сферах строительства и ремонта (2%) и образования (3%).

При этом большинство служебных романов начинаются вовсе не на корпоративах. По данным исследования, главным триггером становятся совместные рабочие задачи и проекты (33%). Корпоративные мероприятия заняли второе место (26%), а классическое «знакомство на рабочем месте» — третье (18%).

«Когда люди вместе решают сложные вопросы, они видят друг друга в уязвимых и сильных моментах. Это ускоряет сближение и создает ощущение „мы команда“, которое легко переходит в личную симпатию», — пояснила психолог.

Недавно международная группа экономистов выяснила финансовые и карьерные последствия служебных романов с руководителем. После начала таких отношений заработок подчиненного вырастает в среднем на 6%. Однако расставание оборачивается падением дохода на 18%. Служебные романы влияют и на коллектив в целом. В компаниях, где появляются такие отношения, число увольнений увеличивается на 6%.

