Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах

«С психологической точки зрения, такие выводы можно объяснить меньшей фиксацией на социальных ожиданиях и большей ориентацией на собственные ощущения. В возрасте 18-25 лет идентичность еще формируется, поэтому люди чаще разрешают себе жить „по-своему“, а не по тому „как принято“ в социуме», — прокомментировала экспертка.