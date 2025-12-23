Вышел первый тизер «Мстители: Судный день»

Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита
Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»
В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды
В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей
Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах
В Общественной палате предложили переименовать детское шампанское в «новогодний напиток»
Вышел трейлер «Резервации» — экранизации романа Станислава Гимадеева с Денисом Шведовым
Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах
В Англии запретят варить лобстеров и крабов живыми
Квесты и apres-ski-вечеринки: Т-Банк вновь стал партнером курорта Роза Хутор в новом зимнем сезоне
В Москве ударят январские морозы
Жители Мурманской области смогут получить 51 тысячу рублей за совет переехать в регион
«Релокант», «чекап» и «драконобороец» вошли в словарь русского языка РАН
Певцу Барри Манилоу диагностировали рак легких. Ему предстоит операция
Ариана Гранде сыграла Кевина из «Один дома» в скетче «Saturday Night Live». Получился хоррор
Инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе
В Москве на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной»
В Вашингтоне прошли похороны одноцентовой монеты
Яхт-школа «Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях
На станциях метро в Москве появились первые билетные автоматы нового поколения
СМИ: в этом году Петербург потратил на новогодние декорации почти втрое больше Москвы
Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать
В петербургском Доме музыки школьниц не пустили на концерт классической музыки из‑за возраста
Кейт Уинслет рассказала, что в детстве педагог советовала ей «смириться с ролями толстушек»
«Аэрофлот» разрешит посадку на самолет по биометрии во второй половине 2026 года
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург покинул пост. Его сменил разработчик «Спутника V»
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов

Вышел первый тизер «Мстители: Судный день»

Кадр: Marvel Studios

Вышел первый тизер «Мстители: Судный день». Фильм выйдет в зарубежный прокат 18 декабря 2026 года.

В ролике показали Стива Роджерса, к роли которого вернулся актер Крис Эванс. Стив приезжает домой, осматривает форму Капитана Америки, а в следующих кажрах держит на руках своего маленького сына.

Главным злодеем в фильме станет Доктор Дум, которого сыграл Роберт Дауни — младший. Сражаться с ним будут Мстители, Фантастическая четверка и другие герои.

Сценарий к ленте написали Стивен МакФили и Майкл Уолдрон, режиссерами вновь выступили Энтони и Джо Руссо. В актерский состав «Судного дня» вошли многие знаковые персонажи: Магнето (Иэн МакКеллен), новые и старые герои «Фантастической четверки», «Громовержцы», Капитан Америка (Энтони Маки) и Шури (Летиция Райт). 

