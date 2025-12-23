Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита

Международная группа астрофизиков изучила атмосферу газового гиганта PSR J2322-2650b ― самой вытянутой планеты из известных. Оказалось, что состав атмосферы планеты-лимона такой же странный, как и ее форма. О результатах исследования рассказывает The New York Times.
PSR J2322-2650b ― объект размером с Юпитер, открытый в 2011 году радиотелескопом Parkes в Австралии. Газовый гигант находится более чем в 2000 световых лет от Земли и вращается вокруг пульсара ― сверхплотной звезды, оставшейся после вспышки сверхновой. Планета расположена всего в 1,6 млн километров от звезды и делает полный оборот примерно за восемь часов.
Близость к звезде придает объекту необычную форму. «Он расположен настолько близко, что вещество реально перетекает от объекта к пульсару. Там есть буквально острый „кончик“, из которого материал вырывается и закручивается по спирали внутрь», ― пояснил соавтор исследования Питер Гао из Института Карнеги в Вашингтоне.
Экваториальный диаметр PSR J2322-2650b на 38% больше полярного ― это самая растянутая планета, чью геометрию удалось надежно подтвердить.
Используя инфракрасные возможности телескопа «Джеймс Уэбб», ученые впервые смогли изучить атмосферу PSR J2322-2650b. Выяснилось, что в ней почти нет водорода, кислорода и азота — элементов, обычных для других планет, включая газовые гиганты. Вместо этого атмосфера объекта состоит в основном из гелия и молекулярного углерода. «Мир, в котором доминируют гелий и углерод, — это то, чего мы еще никогда не видели», — отметил Гао.
Исследователи считают, что углеродная атмосфера может формировать «облака из графита», а в ядре планеты, возможно, есть алмазы. Странные свойства PSR J2322-2650b могут значить, что это вообще не планета, а остаток звезды, которая когда-то вращалась вокруг пульсара, но потом была почти полностью им «съедена». «Он мог потерять 99,9% своей массы, а мы просто случайно застали его в самом конце», — считает Гао.
Впрочем, ученые не исключают и другой вариант: PSR J2322-2650b может быть «совершенно новым типом объекта, у которого пока нет названия». В таком случает он способен сохранять стабильную орбиту вокруг пульсара миллиарды лет и не быть немедленно поглощенным.