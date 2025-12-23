Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита

Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»
В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды
В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей
Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах
В Общественной палате предложили переименовать детское шампанское в «новогодний напиток»
Вышел трейлер «Резервации» — экранизации романа Станислава Гимадеева с Денисом Шведовым
Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах
В Англии запретят варить лобстеров и крабов живыми
Квесты и apres-ski-вечеринки: Т-Банк вновь стал партнером курорта Роза Хутор в новом зимнем сезоне
В Москве ударят январские морозы
Жители Мурманской области смогут получить 51 тысячу рублей за совет переехать в регион
«Релокант», «чекап» и «драконобороец» вошли в словарь русского языка РАН
Певцу Барри Манилоу диагностировали рак легких. Ему предстоит операция
Ариана Гранде сыграла Кевина из «Один дома» в скетче «Saturday Night Live». Получился хоррор
Инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе
В Москве на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной»
В Вашингтоне прошли похороны одноцентовой монеты
Яхт-школа «Сила ветра» выпустила мини-сериал о морских приключениях
На станциях метро в Москве появились первые билетные автоматы нового поколения
СМИ: в этом году Петербург потратил на новогодние декорации почти втрое больше Москвы
Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать
В петербургском Доме музыки школьниц не пустили на концерт классической музыки из‑за возраста
Кейт Уинслет рассказала, что в детстве педагог советовала ей «смириться с ролями толстушек»
«Аэрофлот» разрешит посадку на самолет по биометрии во второй половине 2026 года
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург покинул пост. Его сменил разработчик «Спутника V»
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец

Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита

Иллюстрация: NASA

Международная группа астрофизиков изучила атмосферу газового гиганта PSR J2322-2650b ― самой вытянутой планеты из известных. Оказалось, что состав атмосферы планеты-лимона такой же странный, как и ее форма. О результатах исследования рассказывает The New York Times.

PSR J2322-2650b ― объект размером с Юпитер, открытый в 2011 году радиотелескопом Parkes в Австралии. Газовый гигант находится более чем в 2000 световых лет от Земли и вращается вокруг пульсара ― сверхплотной звезды, оставшейся после вспышки сверхновой. Планета расположена всего в 1,6 млн километров от звезды и делает полный оборот примерно за восемь часов.

Близость к звезде придает объекту необычную форму. «Он расположен настолько близко, что вещество реально перетекает от объекта к пульсару. Там есть буквально острый „кончик“, из которого материал вырывается и закручивается по спирали внутрь», ― пояснил соавтор исследования Питер Гао из Института Карнеги в Вашингтоне.

Экваториальный диаметр PSR J2322-2650b на 38% больше полярного ― это самая растянутая планета, чью геометрию удалось надежно подтвердить. 

Используя инфракрасные возможности телескопа «Джеймс Уэбб», ученые впервые смогли изучить атмосферу PSR J2322-2650b. Выяснилось, что в ней почти нет водорода, кислорода и азота — элементов, обычных для других планет, включая газовые гиганты. Вместо этого атмосфера объекта состоит в основном из гелия и молекулярного углерода. «Мир, в котором доминируют гелий и углерод, — это то, чего мы еще никогда не видели», — отметил Гао. 

Исследователи считают, что углеродная атмосфера может формировать «облака из графита», а в ядре планеты, возможно, есть алмазы. Странные свойства PSR J2322-2650b могут значить, что это вообще не планета, а остаток звезды, которая когда-то вращалась вокруг пульсара, но потом была почти полностью им «съедена». «Он мог потерять 99,9% своей массы, а мы просто случайно застали его в самом конце», — считает Гао.

Впрочем, ученые не исключают и другой вариант: PSR J2322-2650b может быть «совершенно новым типом объекта, у которого пока нет названия». В таком случает он способен сохранять стабильную орбиту вокруг пульсара миллиарды лет и не быть немедленно поглощенным. 

Расскажите друзьям