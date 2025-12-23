Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита

PSR J2322-2650b ― объект размером с Юпитер, открытый в 2011 году радиотелескопом Parkes в Австралии. Газовый гигант находится более чем в 2000 световых лет от Земли и вращается вокруг пульсара ― сверхплотной звезды, оставшейся после вспышки сверхновой. Планета расположена всего в 1,6 млн километров от звезды и делает полный оборот примерно за восемь часов.