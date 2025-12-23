«Рождественское чудо»: в США хозяева спустя год нашли кошку, которая потерялась во время урагана

Жители США нашли кошку по кличке Габби спустя 443 дня после пропажи. Животное потерялось во время урагана «Хелен» в 2024 году, пишет New York Post.
13 декабря бездомную кошку передали в приют для животных Avery Humane Society в Северной Каролине. Сотрудники обнаружили у питомца микрочип, по которому нашли его владельцев.
«Когда мы просканировали кошку, то узнали, что она пропала после урагана "Хелен", то есть 443 дня назад. Сегодня она наконец вернулась к своей семье», — сообщили в приюте.
Пользователи соцсетей назвали историю «настоящим рождественским чудом». Общество защиты животных напомнила жителям о том, как важно чипировать домашних питомцев. «Этот маленький шаг может стать решающим фактором между разбитым сердцем и счастливым воссоединением», — отметили сотрудники приюта.
Ураган «Хелен» обрушился на юго-восток США в октябре 2024 года. Скорость ветра на побережье Флориды достигала около 225 км/час. Ураган затронул несколько штатов, вызвал значительные разрушения и привел к гибели не менее 215 человек. Несколько СМИ назвали его самым разрушительным для США со времен «Катрины».