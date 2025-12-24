В Москве повысили штраф за безбилетный проезд с 2000 до 5000 рублей

Мосгордума приняла закон об увеличении штрафа за безбилетный проезд на наземном транспорте с 2000 до 5000 рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В понятие «наземный транспорт» включаются не только трамваи, троллейбусы и автобусы, но и электрички, осуществляющие перевозки по смежным региональным маршрутам с отправлением из Москвы.
В случае неоплаченного провоза ручной клади, превышающей установленные нормы, будет действовать штраф 1000 рублей за каждую сумку.
Штраф в 1000 рублей также будет применяться за провоз велосипедов и средств индивидуальной мобильности, размещение ручной клади на сиденьях в вагонах, прослушивание аудио в метро без наушников, бег по эскалаторам и траволаторам, использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления без письменного разрешения руководства метрополитена, а также за проезд в пачкающей и зловонной одежде.
Штраф в 3000 рублей теперь грозит за открытие дверей вагонов во время движения и на остановках, провоз легковоспламеняющихся, взрывчатых или отравляющих веществ, а также за подъем на крыши вагонов, автосцепные устройства и иные элементы поездов.