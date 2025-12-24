Аналитики Rambler& Co: пользователи стали более избирательными в выборе новостей

«Потребление контента обусловлено внешней средой человека. Через стационарные компьютеры или ноутбуки новости читают во время рабочих часов, с мобильных устройств — преимущественно во время поездок с работы и на работу. При этом отмечаем снижение активности в пятницу на десктопе, что коррелирует с гибридным посещением офисов, когда этот день чаще выбирают для удаленной работы. В субботу и воскресенье также наблюдаются резкие спады. Пользователи либо не заходят с рабочих компьютеров вовсе, либо делают это очень быстро, в отличие от мобильного потребления, где использование смартфона равномерно распределено по всей неделе, без спадов в выходные», — подчеркнул CDO медиахолдинга Rambler&Co.