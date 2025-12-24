В России впервые назначили штраф за склонение к аборту
«Афиша» выпустила 3 новогодних спецпроекта: «Суетолог», история новогодней елки и маршрут по ВДНХ

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

«Афиша» запустила серию новогодних проектов, объединенных идеей, что Новый год — это не просто галочка в списке дел, но в первую очередь тепло, которое мы делим с близкими.

29 декабря будет запущен «Суетолог» — интерактивный планировщик, который подберет идеальные места для встреч с учетом компании, времени и даже вайба (с помощью специального вайбометра в форме елки).

Редакция «Афиши Daily» уже опубликовала масштабный и яркий спецпроект, посвященный истории новогодней елки в России. Материал рассказывает, как традиция зародилась в царской России, была почти забыта после Октябрьской революции, а затем вернулась, обретя новые символы: например, мандарины и Деда Мороза. Последний стал неотъемлемой частью праздника лишь накануне Великой отечественной войны. В спецпроекте также собраны рекомендации по выбору елки для посещения взрослыми или с детьми.

Впервые в своей истории «Афиша» установила собственную новогоднюю елку на территории ВДНХ. Она же стала центром праздничной программы. «Афиша» создала согревающий маршрут по всей территории ВДНХ — с пятью точками, в каждой из которых спрятана елочная игрушка. Посетители, которые сфотографируют все игрушки, получат парные варежки и скидки на посещение объектов ВДНХ.

«Для нас Новый год — это прежде всего про эмоции и живые впечатления. Про встречи, которые запоминаются, про маршруты, которые хочется пройти вместе, про тепло, которое люди дарят друг другу. „Афиша“ всегда была проводником к таким моментам, и в праздники эта роль становится особенно важной. Мы объединяем события, городские пространства, медиа и сервисы в единый опыт, который помогает прожить Новый год не как список дел, а как настоящее, наполненное чувство», — поделился Евгений Сидоров, генеральный директор «Афиши».

