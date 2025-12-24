Портал «Кино-театр.ру» подготовил свой ежегодный рейтинг лучших сериалов прошедшего года. В 2025 году список был составлен в одиннадцатый раз. В нем приняли участие 25 кинокритиков и представителей индустрии, включая Василия Говердовского из «Афиши Daily».
Участники выбирали трех фаворитов из списка в 254 сериала — всех вышедших России в этом году как на ТВ, так и на стримингах. Единственное условие: у проекта больше четырех серий. В итоге кинокритики обратили внимание на 43 проекта.
Баллы присуждались проектам исходя из того, на какое место эксперт его ставил: 3 балла за первое, 2 — за второе, 1 — за третье.
Лидерами стали «Аутсорс» (41 балл) и «Дыши» (24 балла) — проекты кинотеатра Okko. Вместе с другими сериалами платформы — «Урок», «Гипнозис», «Волшебный участок-2» и совместный со Start «Высокий сезон» — они суммарно заняли 50,7% призовых мест.
На третьем месте расположился сериал «Подслушано в Рыбинске» (17 баллов) — совместный проеrт Premier и Start. Четвертое место заняло шоу «Между нами химия» (13 баллов). Замкнул топ-5 «Камбэк» (8 баллов) — сериал «Кинопоиска».
Кинокритик Василий Говердовский отдал первое место сериалу «Аутсорс», назвав его «не только самым крутым российским сериалом года, но и уверенным претендентом на звание одного из лучших в этом десятилетии». Второе и третье места в его личном списке заняли «Дыши» Анны Кузнецовой и «Между нами химия» соответственно.