Спрос на мужские бьюти-услуги в Москве в 2025 году вырос на 25–30%

В Москве мужчины стали чаще прибегать к бьюти-услугам. Спрос за год увеличился на 25–30%, сообщил Агентству городских новостей «Москва» кандидат экономических наук Олег Абелев.
Специалист уточнил, что у мужчин востребованы уход за лицом, массажи и специализированные услуги — барберинг, уход за бородой. По словам Абелева, также наблюдается рост интереса к инъекционным методикам.
«Однако в отличие от женщин представители сильного пола чаще приходят с четкой целью — решить конкретную задачу: убрать морщины, улучшить текстуру кожи, избавиться от признаков усталости. Это делает их спрос более целевым и менее ориентированным на регулярные профилактические процедуры», — сказал Абелев.
