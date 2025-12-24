Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании саудовскому фонду за 55 млрд долларов

Фото: Electronic Arts

Акционеры Electronic Arts (EA) утвердили на голосовании продажу компании за 55 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Покупателем выступает Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF), который предложил за акции EA по 210 долларов за штуку.

После завершения сделки EA, известная по миру такими франшизами, как EA SPORTS FC, The Sims и Apex Legends, перестанет быть публичной компанией. По мнению аналитиков, такой шаг позволит руководству и разработчикам сосредоточиться на долгосрочных творческих проектах без постоянного давления со стороны биржевых инвесторов, требующих высоких квартальных финансовых результатов.

Покупка EA стала частью масштабной стратегии саудовского суверенного фонда PIF по сокращению зависимости от нефтяных доходов. В последние годы фонд активно инвестирует в сектор развлечений и высоких технологий, видя в игровой индустрии один из ключевых растущих рынков будущего. 

