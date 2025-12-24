Собянин: в Москве стало в пять раз меньше дней с серьезными пробками за 15 лет

В Москве за последние 15 лет стало в пять раз меньше дней с серьезными пробками, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом написал «Интерфакс».
Градоначальник уточнил, что имеет в виду дни, когда пробки достигают восьми баллов. По словам Собянина, в настоящее время в часы пик более 70% москвичей предпочитают общественный транспорт личному.
При этом с 2010 году количество машин в Москве и Московской области увеличилось на 3 миллиона. Город справляется с автомобильным потоком, если в нем одновременно участвуют до 3,5 миллиона машин.
Всего в московском регионе сейчас насчитывается свыше 9 миллионов автомобилей. «На дороги Москвы выезжает в обычное время 2,5 миллиона. Это такой более-менее нормальный трафик», — рассказал мэр.