В Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобров

Вместо этого здесь делают ставку на управление конфликтами и просвещение. Главная цель — не уничтожение бобров, а поиск баланса, при котором люди учатся мирно сосуществовать с этими важными для экосистемы животными, чья деятельность, несмотря на бытовые неудобства, в конечном итоге восстанавливает реки и повышает биоразнообразие.

