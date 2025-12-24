В России запретили рекламу продажи шиншилл

Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
В работе Steam произошел глобальный сбой
Франция признала электронную музыку национальным достоянием
Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса
Посмотрите эксклюзивный отрывок из новогодней комедии «Добрый доктор»
В Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобров
Барная школа Solution выпустила книгу «Архитектура коктейля»
Pink Floyd выпустили видеоклип на легендарную песню «Wish You Were Here» спустя полвека
Собянин: в Москве стало в пять раз меньше дней с серьезными пробками за 15 лет
Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании саудовскому фонду за 55 млрд долларов
Мэрайя Кэри выиграла суд по делу о плагиате песни «All I Want for Christmas Is You»
Люси Лю рассказала, что просила Джеки Чана научить ее трюкам, но тот ей отказал
Роб и Мишель Райнер погибли через несколько минут после нападения
Синоптик: в новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз около 15 градусов
Средняя стоимость новогоднего тура за границу — 150–200 тыс. рублей
Спрос на мужские бьюти-услуги в Москве в 2025 году вырос на 25–30%
Второй сезон «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном выйдет на «Амедиатеке» в январе
25 российских кинокритиков выбрали лучшие отечественные сериалы года — «Аутсорс» и «Дыши»
Есть ли клещи на новогодних елках и стоит ли их бояться: мнение биологов
Яндекс Go добавил продажу билетов на электрички
«Афиша» выпустила 3 новогодних спецпроекта: «Суетолог», история новогодней елки и маршрут по ВДНХ
Фильм «Картины дружеских связей» Сони Райзман начнут показывать в кинотеатрах с 19 марта 2026 года
Аналитики Rambler& Co: пользователи стали более избирательными в выборе новостей
В повторный прокат выйдет «Броненосец „Потемкин“» Эйзенштейна
Анна Асти открыла бар «Сплетни by Anna Asti» в центре Москвы
«Звездные войны» обзавелись новогодней пряничной короткометражкой
На Flightradar24 теперь можно отслеживать сани Санта-Клауса в реальном времени
Актеры «Фоллаута» перечислили свои любимые праздничные фильмы

В России запретили рекламу продажи шиншилл

Фото: Nyusha Svoboda/Unsplash

Столичный суд запретил распространять рекламу о продаже шиншилл, поскольку животные занесены в Красный список Международного союза охраны природы. Об этом написало РИА «Новости».

Шиншиллы признаны вымирающим видом. Согласно российским законам, ведущая к сокращених их численности деятельность запрещена. Как оказалось, речь также об объявлениях о продаже грызунов в качестве питомцев.

Суд посчитал, что такие сообщения должны быть запрещены. Они, как отметили в суде, часто не содержат данных о происхождении животных и могут формировать спрос, что в свою очередь способствует незаконному обороту.

Шиншиллы — грызуны, типичные для пустынных высокогорных районов Чили, Перу, Боливии и Аргентины. Они одомашнены в 1919 году. Искусственное разведение этих животных позволило увеличить мировую популяцию, но она по-прежнему мала. В СССР первая шиншилловодческая ферма появилась в 1960 году.

Расскажите друзьям