В работе Steam произошел глобальный сбой

Сервис Steam перестал работать у пользователей по всему миру. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Проблемы с доступом к платформе начались после 21:00. Сайт не открывается в разных странах Европы и Азии, а также в США и России. В чем причина, пока неясно.
Steam — популярная платформа для загрузки компьютерных игр. Она принадлежит американской компании Valve и существует с 2003 года.
В мае данные 89 млн аккаунтом Steam были украдены хакерами. В компании заявили, что взлома систем сервиса не происходило и утечка не угрожает безопасности пользователей.