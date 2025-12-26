МТС запустила новогодний сервис с ИИ-открытками, в котором можно создать персонализированное поздравление близким и друзьям. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Сделать ИИ-открытку получится на сайте проекта. Нужно лишь загрузить фото получателя, выбрать стиль, к примеру, аниме, видеоигры или «зимняя сказка», и фон. Нейросеть обработает фото и придумает поздравительный текст. Останется лишь отправить ссылку на готовую открытку получателю.
Вместе с открыткой МТС предлагает подарки. Если отправитель или получатель — абоненты компании, им подберут персональные предложения с помощью Big Data: пакеты минут и гигабайт, скидки на связь, подписки на онлайн-кинотеатры, промокоды на облачный гейминг Fog Play и бонусы для сервисов линейки VoiceTech (вроде «Защитника» или интеллектуальной записи звонков).
Тем, кто не пользуется МТС, предложат перейти на новогодний тариф Red — с безлимитным интернетом, скидками на VoiceTech и пакетом из 1000 минут и SMS.
В ноябре МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов молодежного тарифа «Риил». Виртуальные ассистенты помогут подобрать фильм, книгу или ресторан, ответят на интересующий вопрос или просто поболтают с пользователем.