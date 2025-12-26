Сделать ИИ-открытку получится на сайте проекта. Нужно лишь загрузить фото получателя, выбрать стиль, к примеру, аниме, видеоигры или «зимняя сказка», и фон. Нейросеть обработает фото и придумает поздравительный текст. Останется лишь отправить ссылку на готовую открытку получателю.