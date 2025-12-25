Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка

Ники Минаж удалила аккаунт в инстаграме* после волны критики из-за участия в фестивале AmericaFest консервативной организации Turning Point USA. Об этом сообщает New York Post.
После выступления на сцене с Эрикой Кирк, вдовой политического активиста Чарли Кирка, рэперша потеряла 10 млн подписчиков, а затем и вовсе покинула соцсеть.
В своем выступлении певица призвала молодых мужчин быть похожими на «красивого, эффектного» президента Дональда Трампа. «Он дал стольким людям надежду на то, что есть шанс победить плохих парней — и сделать это с высоко поднятой головой», — сказала Минаж о президенте.
Она также провела параллель между собой и Трампом, отметив, что они оба выросли в Куинсе, Нью-Йорк. «Лично мне это показало: иногда, даже в самые тяжелые моменты жизни, кажется, что ты уже никогда не сможешь вернуться. Но можешь. И наш президент это доказывает. Он прошел через все, что только может пройти человек на виду у публики, — когда о тебе постоянно лгут», ― заявила рэперша.
Тех, кто критикует ее позицию, она назвала озлобленными: «Мы — крутые ребята. А остальные — это те, кто все еще просто озлоблен. Они злятся на самих себя».
Как отмечает New York Post, Минаж и раньше время от времени удаляла свой аккаунт в инстаграме. В предыдущий раз она сделал это в октябре.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.